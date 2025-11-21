Countryabend im FeuerWerk: John Deer Band begeistert mit rockigem Western-Sound

Ein gelungener Mix aus traditioneller Country-Musik mit modernen und rockigen Elementen sorgte kürzlich für ausgelassene Stimmung beim Westernabend im FeuerWerk in Fügen. Die John Deer Band brachte das Publikum zum Tanzen, während kulinarische Köstlichkeiten den Abend abrundeten.

Der Westernabend im binderholz FeuerWerk in Fügen entwickelte sich zu einem besonderen Erlebnis für alle Country-Fans. Die John Deer Band, bestehend aus Manuel Leitgeb, Didi Baumgartner, Brett Reid und Jörg Friessnegg, präsentierte ein abwechslungsreiches Programm, das von traditionellen Western-Klassikern bis hin zu modernen Country-Interpretationen mit rockigem Einschlag reichte.

Die Musiker verstanden es, die Besucher*innen von Anfang an mitzureißen. "Ich wurde sofort in den Bann gezogen und konnte die Füße nicht still halten", meinte eine Besucherin begeistert. Auf der Tanzfläche zeigten Line Dancer ihr Können, während andere Gäste spontan das Tanzbein schwangen.

Für das leibliche Wohl sorgte das Team der SichtBAR mit einem thematisch passenden Angebot: Steak, Hirsch und weitere herbstliche Spezialitäten rundeten den Westernabend kulinarisch ab.