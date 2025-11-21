Gegen Betonmauer geprallt: 58-Jährige bei Unfall in Westendorf verletzt

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Freitagfrüh bei einem Unfall in Westendorf unbestimmten Grades verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Betonmauer einer Bahnunterführung.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Brixentalstraße (B170). Die Lenkerin war von Brixen im Thale in Richtung Hopfgarten unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.