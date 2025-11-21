Auto geriet ins Schleudern

Gegen Betonmauer geprallt: 58-Jährige bei Unfall in Westendorf verletzt

Eine 58-jährige Autofahrerin ist am Freitagfrüh bei einem Unfall in Westendorf unbestimmten Grades verletzt worden. Die Frau kam mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen die Betonmauer einer Bahnunterführung.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.55 Uhr auf der Brixentalstraße (B170). Die Lenkerin war von Brixen im Thale in Richtung Hopfgarten unterwegs, als sie aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und ins Schleudern geriet. Andere Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend Erste Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte.

Die Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das Krankenhaus Kufstein gebracht. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden. Die B170 war im Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden nur einspurig befahrbar. (TT.com)

Für Sie im Bezirk Kitzbühel unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Harald Angerer

Harald Angerer

+4350403 2059