Staunen, stapfen, schwitzen

Märchenhafte Winterreise: 5 Dinge, die man in Lappland unbedingt tun sollte

Klara Hürlimann

Von Klara Hürlimann

Immer mehr Reisende zieht es in den Wintermonaten in den hohen Norden. Was dort außer endlosen Weiten noch alles wartet.