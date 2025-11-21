Goldtor von Moser! ÖFB-Team zog bei der U17-WM ins Halbfinale ein

Österreichs Nationalteam setzte seinen Erfolgslauf bei der U17-Weltmeisterschaft in Katar fort und zog durch einen 1:0-Sieg gegen Japan ins Halbfinale ein.

Doha – Österreichs U17-Fußballer haben ihrer Erfolgsgeschichte bei der WM in Katar mit dem Erreichen des Halbfinales ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Am Freitag besiegte die Elf von Hermann Stadler Japan im Viertelfinale mit 1:0 und steht als erste ÖFB-Nachwuchsauswahl seit der U20 2007 wieder unter den besten vier Teams einer WM-Endrunde.

In einer fordernden Partie reichte der ÖFB-Auswahl in der Aspire Zone in Doha ein Treffer von Johannes Moser (49.), um auch mit etwas Glück den sechsten Sieg im sechsten Spiel zu feiern. Nächster Gegner am Montag ist Italien oder Burkina Faso.

Ohne Stürmer Dominik Dobis, der beim 4:0 über England im Achtelfinale einen Kreuzbandriss erlitten hatte, sah sich Österreich einer aggressiv anlaufenden japanischen Auswahl gegenüber, die in der ersten Hälfte auch deutlich mehr Gefahr ausstrahlte. Tormann Daniel Posch war mit zwei wichtigen Paraden in der 18. und 28. Minute die rot-weiß-rote Schlüsselfigur vor der Pause, offensiv gelang nur wenig. Einmal klärte Japans Defensive in höchster Not (30.), einmal knallte Moser den Ball ans Außennetz (44.).

Starke Phase nach Wiederbeginn

Doch die Null bei den Österreichern, die bisher nur ein Gegentor kassiert haben, hielt – und eröffnete die Chance auf eine Leistungssteigerung nach Wiederbeginn. Dort musste sich erst zwar wieder Posch auszeichnen (46.), dann aber kam die beste Phase von Rot-Weiß-Rot, in der sich Moser ein Herz nahm, von der Strafraumgrenze abzog und den Ball wenig später im Netz zappeln sah. Für den Lieferinger war es der schon sechste Treffer beim Turnier in Katar.