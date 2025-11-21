🎧 Podcast „Gut zu wissen“

Kein Mann wird als Täter geboren: Wie man Gewalt an Frauen bekämpfen kann

Jasmine Hrdina

Von Jasmine Hrdina

Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Warum erleben wir bei dem Thema gerade einen Rückschritt, welche Rolle spielen soziale Medien dabei und wie gehen wir – und insbesondere Männer – damit um? Politik- und Erziehungswissenschaftlerin Judith Goetz spricht im „Gut zu wissen“-Podcast über Ursachen und Systematik des Problems und warum man dem Wunsch nach einer traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nicht einfach mit Ablehnung begegnen sollte.

🎧 Podcast | Gut zu wissen: Wie man Gewalt an Frauen bekämpfen kann

Zur Person

Judith Goetz ist eine österreichische Wissenschafterin, die im Bereich Politik- und Erziehungswissenschaft sowie Genderstudies forscht und lehrt. Seit 2022 macht sie das u.a. an der Universität Innsbruck, Institut für Fachdidaktik.

Neben Feministischer Theorie und geschlechter- und sexualitätsbezogenen Ideologien der Ungleichheit liegt einer ihrer Schwerpunkte auf dem Thema Rechtsextremismus. Dazu veröffentlichte sie mit KollegInnen mehrere Publikationen.

Judith Goetz wurde im Juni 1093 in Wien geboren. 2004 kandidierte sie als Spitzenkandidatin der KPÖ bei den Kärntner Landtagswahlen.

☎️💻 Hier finden Sie Hilfe

