Kein Mann wird als Täter geboren: Wie man Gewalt an Frauen bekämpfen kann

Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Warum erleben wir bei dem Thema gerade einen Rückschritt, welche Rolle spielen soziale Medien dabei und wie gehen wir – und insbesondere Männer – damit um? Politik- und Erziehungswissenschaftlerin Judith Goetz spricht im „Gut zu wissen“-Podcast über Ursachen und Systematik des Problems und warum man dem Wunsch nach einer traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nicht einfach mit Ablehnung begegnen sollte.