Kein Mann wird als Täter geboren: Wie man Gewalt an Frauen bekämpfen kann
Gewalt an Frauen ist allgegenwärtig. Warum erleben wir bei dem Thema gerade einen Rückschritt, welche Rolle spielen soziale Medien dabei und wie gehen wir – und insbesondere Männer – damit um? Politik- und Erziehungswissenschaftlerin Judith Goetz spricht im „Gut zu wissen“-Podcast über Ursachen und Systematik des Problems und warum man dem Wunsch nach einer traditionellen Rollenverteilung zwischen Mann und Frau nicht einfach mit Ablehnung begegnen sollte.
Zur Person
Judith Goetz ist eine österreichische Wissenschafterin, die im Bereich Politik- und Erziehungswissenschaft sowie Genderstudies forscht und lehrt. Seit 2022 macht sie das u.a. an der Universität Innsbruck, Institut für Fachdidaktik.
Neben Feministischer Theorie und geschlechter- und sexualitätsbezogenen Ideologien der Ungleichheit liegt einer ihrer Schwerpunkte auf dem Thema Rechtsextremismus. Dazu veröffentlichte sie mit KollegInnen mehrere Publikationen.
Judith Goetz wurde im Juni 1093 in Wien geboren. 2004 kandidierte sie als Spitzenkandidatin der KPÖ bei den Kärntner Landtagswahlen.
☎️💻 Hier finden Sie Hilfe
- Frauen helfen Frauen: fhf-tirol.at / 0512 5809770
- Frauenhaus Tirol: frauenhaus-tirol.at / 0512 342112
- Frauen gegen VerGEWALTigung: frauen-gegen-vergewaltigung.at / 0512 574416
- Verein lilawohnt (DOWAS für Frauen): lilawohnt.at / 0512 562477
- Gewaltschutzzentrum Tirol: gewaltschutzzentrum-tirol.at / 0512 571313
- Beratungs- und Hilfsangebot: gewaltfrei-tirol.at
- Frauenhelpline gegen Gewalt: 0800 222 555 / frauenhelpline.at
- Frauen im Brennpunkt Online-Beratung: www.online-frauenberatung.at
- Online-Beratung: haltdergewalt.at
- Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser: 01 544 08 20 / aoef.at
- Männerinfo: 0800 400 777 www.maennerinfo.at
- Verein Mannsbilder: 0512 576644 / mannsbilder.at
- Polizei: 133 oder 112
- SMS Polizei: 0800 133 133
- Stiller Notruf in der DEC112 App
