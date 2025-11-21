Rotes Kreuz Schwaz setzt auf Klimaschutz

Die Bezirksstelle Schwaz des Österreichischen Roten Kreuzes ist dem Klimabündnis Tirol beigetreten. Mit diesem Schritt folgt sie dem Landesverband und acht weiteren Bezirksstellen. Das Rote Kreuz will damit seine Verantwortung für Umwelt und Gesellschaft stärken.

Der Beitritt zum Klimabündnis unterstreicht die Nachhaltigkeitsstrategie, die das Rote Kreuz Tirol seit Jahren verfolgt. Im Mittelpunkt stehen Klimaschutz und soziale Verantwortung im Arbeitsalltag. Für die Aufnahme ins Klimabündnis-Netzwerk wurden die Mitarbeitenden der Bezirksstellen in speziellen Workshops geschult.

„Als Rotes Kreuz tragen wir nicht nur Verantwortung für Menschen in Not, sondern auch für den Schutz unseres Lebensraums“, erklärt Thomas Wegmayr, Geschäftsführer des Roten Kreuz Landesverband Tirol. Mit rund 1000 Mitarbeitenden und fast 7000 Freiwilligen sieht sich die Organisation als Multiplikator für eine klimafreundliche Zukunft.

Klimaschutzlandesrat René Zumtobel, zugleich Obmann des Klimabündnis Tirol, begrüßt den neuen Partner: „Organisationen wie das Rote Kreuz genießen das Vertrauen der Bevölkerung und haben damit eine Vorbildwirkung. Ihr Engagement zeigt, dass Klimaschutz und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.“

Konkrete Maßnahmen in Schwaz

Die Bezirksstelle Schwaz mit ihren Ortsstellen Gerlos, Kaltenbach, Maurach, Mayrhofen und Tux plant zahlreiche Initiativen. Bis Ende 2026 werden einheitliche Abfalltrennsysteme eingeführt und die Beleuchtung auf LED umgestellt. Zudem soll es ein Fair-Trade-Kaffeeangebot geben und einen Nachhaltigkeitszirkel für neue Ideen.

Ab 2026 sind halbjährlich interne Nachhaltigkeitsevents wie Radausflüge oder Besuche nachhaltiger Betriebe geplant. Eine tirolweite Mobilitätskampagne startet 2027. Weitere Projekte umfassen Papiersparen, nachhaltige Beschaffung, die Förderung regionaler Anbieter sowie Vogelhäuser und Bieneninitiativen.

Klimabündnis wächst

Mit dem Beitritt des Landesverbandes Tirol, der Rettungsdienst GmbH, des Jugendrotkreuzes, der Suchtpräventionsstelle kontakt + co sowie aller neun Bezirksstellen ist das Klimabündnis-Netzwerk auf über 200 Betriebe angewachsen. Die Bezirksstellen Kufstein und Innsbruck-Land in Schönberg sind bereits seit einigen Jahren dabei.