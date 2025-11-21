Neues Einreisesystem

Längere Wartezeiten befürchtet: Aus für das Pässe-Stempeln am Flughafen Innsbruck

Anstelle des bisherigen Stempels im Pass werden am Flughafen Innsbruck ab sofort Fingerabdrücke und Gesichtsbild erfasst und gespeichert.
© APA/AFP/Justin Tallis
Nina Werlberger

Von Nina Werlberger

Die Ein- und Ausreise von Reisenden aus Drittstaaten wird am Innsbrucker Flughafen ab sofort digital erfasst. Fingerabdrücke und Gesichts-Scans müssen abgenommen werden. Vor allem Briten sind von den Änderungen betroffen. Der Flughafen rüstet für längere Kontrollzeiten.

