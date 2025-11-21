B171 kurzzeitig gesperrt
Zusammenstoß bei Einfahrt auf Tiroler Straße in Kolsass: Zwei Autofahrer verletzt
Autos stießen in Kolsass zusammen.
© ZOOM.TIROL
Ein 56-jähriger Österreicher fuhr am Freitag gegen 10.50 Uhr mit seinem Auto von einem Feldweg in Kolsass auf die Tiroler Straße (B171) auf. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Fahrzeug, das von einer 48-jährigen Österreicherin gelenkt wurde.
Beide Lenker erlitten leichte Verletzungen. Die 48-Jährige wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Hall in Tirol gebracht, der 56-Jährige vor Ort medizinisch versorgt. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Aufräumarbeiten musste die B171 vollständig gesperrt werden. (TT.com)