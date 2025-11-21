86-Jährige auf Zebrastreifen in Kematen von Transporter erfasst

Ein 23-jähriger Österreicher fuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit einem Transporter auf der L13 durch das Gemeindegebiet von Kematen in Richtung Norden. Zur selben Zeit überquerte eine 86-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen im Bereich der Kreuzung mit dem Mühlbachweg.