Mehrere Meter weggeschleudert
86-Jährige auf Zebrastreifen in Kematen von Transporter erfasst
Ein 23-jähriger Österreicher fuhr am Freitag gegen 17 Uhr mit einem Transporter auf der L13 durch das Gemeindegebiet von Kematen in Richtung Norden. Zur selben Zeit überquerte eine 86-jährige Fußgängerin den Zebrastreifen im Bereich der Kreuzung mit dem Mühlbachweg.
Der Lenker erfasste die Frau frontal, wodurch sie mehrere Meter weggeschleudert wurde. Die 86-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus Innsbruck eingeliefert.
Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. (TT.com)