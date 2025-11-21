Löschversuch von Bewohner
Flammen aus Holzvertäfelung: Feuer brach in Wohnhaus in Weerberg aus
Verdächtiges Knistern im Bereich des Ofens fiel am Freitag gegen 18 Uhr einer 24-jährige Bewohnerin in Weerberg auf. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Holzvertäfelung. Ihr 23-jähriger Mitbewohner reagierte umgehend und leitete noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr einen ersten Löschangriff mit einem Feuerlöscher ein.
Die Freiwillige Feuerwehr Weerberg übernahm die weiteren Löscharbeiten und konnte verhindern, dass sich der Brand auf die Zwischendecke oder die angrenzenden Heutennen ausbreitet.
Verletzt wurde niemand, auch Tiere kamen nicht zu Schaden. Die Höhe des entstandenen Gebäudeschadens ist derzeit noch unbekannt. (TT.com)