Flammen aus Holzvertäfelung: Feuer brach in Wohnhaus in Weerberg aus

Verdächtiges Knistern im Bereich des Ofens fiel am Freitag gegen 18 Uhr einer 24-jährige Bewohnerin in Weerberg auf. Kurz darauf schlugen Flammen aus der Holzvertäfelung. Ihr 23-jähriger Mitbewohner reagierte umgehend und leitete noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr einen ersten Löschangriff mit einem Feuerlöscher ein.