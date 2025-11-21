ICE Hockey League

Killerinstinkt fehlte völlig: Haie verloren gegen Shaw und Meister der Effizienz

Es war zum Verzweifeln: Während die Haie Chance um Chance vergaben, war Budapest mit Doppeltorschütze Aku Kerstila beim 3:1-Auswärtssieg eiskalt.
Daniel Lenninger

