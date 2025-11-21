Auch Österreich im Rennen um den Auslands-Oscar

Filmbeiträge aus 86 Ländern bewerben sich für 2026 um den Auslands-Oscar. Das teilte die Oscar-Akademie im kalifornischen Beverly Hills mit. Österreich ist für die 98. Oscar-Verleihung im kommenden März mit der Gesellschaftssatire "Pfau - Bin ich echt?" (englischer Titel: Peacock) von Bernhard Wenger vertreten. Bei den letzten Academy Awards hatten 85 Länder die Richtlinien für den Wettbewerb in der Sparte "International Feature Film" erfüllt.

Deutschland tritt mit dem Drama "In die Sonne schauen" der Regisseurin Mascha Schilinski an. Frankreich bewirbt sich mit "Ein einfacher Unfall" des iranischen Regisseurs Jafar Panahi, Norwegen mit dem Familiendrama "Sentimental Value", Spanien mit dem Roadmovie "Sirât", Brasilien mit dem Thriller "The Secret Agent". Die Schweiz schickt "Heldin" mit Hauptdarstellerin Leonie Benesch ins Rennen.