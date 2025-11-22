McLaren verpatzt letztes Training in Vegas - Russell vorne

WM-Spitzenreiter Lando Norris hat das letzte Training vor der Qualifikation zum Formel-1-Grand Prix in Las Vegas auf dem letzten Platz beendet. Der Brite war auf feuchter Strecke mit Trockenreifen unterwegs und nicht konkurrenzfähig. Als der Stadtkurs trockener wurde, verhinderte ein Problem mit der Fahrzeugelektronik weitere schnelle Runden für Norris und McLaren-Teamkollegen Oscar Piastri. Die Topzeit lieferte George Russell im Mercedes vor Max Verstappen im Red Bull.