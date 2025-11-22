Juniorinnenweltrekord für Eisschnellläuferin Rosner

Eisschnellläuferin Jeannine Rosner hat beim Weltcup in Calgary über 3.000 m als Dritte der B-Gruppe den Juniorinnen-Weltrekord auf 3:58,42 Min. verbessert. Dadurch kann die 19-jährige Tirolerin in zwei Wochen in Heerenveen in der A-Gruppe antreten. Alexander Farthofer beendete seinen Auftritt in der A-Gruppe über 5.000 m an elfter Stelle. Vanessa Herzog stieg mit Platz drei in der zweiten Kategorie über 1.000 m auf, Gabriel Odor wurde über 1.500 m in der B-Gruppe Fünfter.

Rosner unterbot mit dem Rekordlauf auch ihren eigenen nationalen Rekord, den sie vor einer Woche in Salt Lake City geschafft hatte. "Ich habe alles gegeben und bin so unglaublich stolz auf meine Zeit", sagte Rosner. Mit dem Aufstieg in die A-Gruppe und ihrer neuen Bestmarke ist für sie ein Olympia-Ticket in Reichweite.