Kommentar
Diktat der Militärmächte
Von Floo Weißmann
Der so genannte Friedensplan der USA belohnt den Angreifer, drängt die Ukrainer und Europäer in eine Vasallenrolle und legt die Grundlage für den nächsten Krieg.
