Lenker verletzt
Betrunken am Steuer eingeschlafen: Klein-Lkw prallte in Fieberbrunn gegen Bäume
Ein alkoholisierter Lenker hat sich bei einem Unfall am Freitagabend in Fieberbrunn verletzt, berichtet die Polizei. Der 47-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hochkönig Straße (B164) in Richtung St. Johann unterwegs. Laut eigenen Angaben dürfte er dabei eingeschlafen und von der Straße abgekommen sein.
Der Wagen touchierte zwei Bäume und verkeilte sich dort. Der Mann wurde ins Krankenhaus St. Johann eingeliefert. Ein Alkomattest verlief positiv. Am Klein-Lkw entstand Totalschaden. (TT.com)