Betrunken am Steuer eingeschlafen: Klein-Lkw prallte in Fieberbrunn gegen Bäume

Ein alkoholisierter Lenker hat sich bei einem Unfall am Freitagabend in Fieberbrunn verletzt, berichtet die Polizei. Der 47-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit seinem Klein-Lkw auf der Hochkönig Straße (B164) in Richtung St. Johann unterwegs. Laut eigenen Angaben dürfte er dabei eingeschlafen und von der Straße abgekommen sein.