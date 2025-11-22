Bereits 14 Filialen
Lidl-Österreich-Chef Kunz will Expansion in Tirol, aber nicht um jeden Preis
Weltweit hat der deutsche Handelsriese Lidl mehr als 12.600 Filialen in insgesamt 32 Ländern. In Österreich möchte man von derzeit 254 mittelfristig in Richtung 300 Standorte zulegen.
Der Lebensmittelhandels-Diskonter Lidl will in Tirol weiter zulegen. In Rum wurde die 14. Filiale im Land eröffnet. Bei der Teuerung sei der Handel kein Treiber, sondern selbst ein Betroffener, sagt Lidl-Österreich-Chef Michael Kunz.