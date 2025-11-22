Sanierung noch nicht beendet: Brettfalltunnel wird nachts nochmals komplett gesperrt

An vier Nächten bleibt der Tunnel wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Los geht es am 24. November.

Schwaz – Kurz nach Ende der Totalsperre am 16. November muss der Brettfalltunnel neuerlich an vier Tagen jeweils zu Wochenbeginn gesperrt werden. Allerdings nur nachts. Und zwar am kommenden Montag, 24. November, am 25. November sowie am Montag, 1. Dezember und am 2. Dezember.