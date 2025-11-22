Von 20 bis 5 Uhr
Sanierung noch nicht beendet: Brettfalltunnel wird nachts nochmals komplett gesperrt
Die Tunnelsanierung ist noch nicht beendet.
© Land Tirol
An vier Nächten bleibt der Tunnel wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Los geht es am 24. November.
Schwaz – Kurz nach Ende der Totalsperre am 16. November muss der Brettfalltunnel neuerlich an vier Tagen jeweils zu Wochenbeginn gesperrt werden. Allerdings nur nachts. Und zwar am kommenden Montag, 24. November, am 25. November sowie am Montag, 1. Dezember und am 2. Dezember.
Die Vollsperrung dauert an diesen Tagen jeweils von 20 Uhr abends bis 5 Uhr früh. Die Umleitung erfolgt wie gewohnt über Strass und Schlitters.