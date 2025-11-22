246.000 Euro für Kulturdenkmäler im Außerfern, sechs Projekte werden unterstützt

Die Tiroler Landesgedächtnisstiftung unterstützt sechs Projekte im Bezirk Reutte mit insgesamt 246.000 Euro. Der Löwenanteil fließt in die Burgenwelt Ehrenberg, wo der „Hohe Stock“ rekonstruiert und überdacht werden soll.

Reutte – Die Tiroler Landesgedächtnisstiftung hat in ihrer letzten Sitzung Förderungen für den Erhalt historischer Bauwerke im Bezirk Reutte beschlossen. Von den insgesamt 1,7 Millionen Euro, die tirolweit für Kulturdenkmäler bereitgestellt werden, gehen 246.000 Euro ins Außerfern.

Den größten Betrag erhält die Burgenwelt Ehrenberg mit 210.000 Euro für die Rekonstruktion und Überdachung des „Hohen Stocks“. Dieses Projekt ist ein zentraler Baustein zur Sicherung und touristischen Erschließung der historischen Festungsanlage.

Weitere Förderungen Die Filialkirche zum Hl. Leonhard in Tannheim-Kienzen wird mit 6500 Euro bei der Restaurierung der Kapelle „Hl. Leonhard“ unterstützt, ein wertvolles Stück kirchlicher Baukultur im Tannheimer Tal.

wird mit 6500 Euro bei der Restaurierung der Kapelle „Hl. Leonhard“ unterstützt, ein wertvolles Stück kirchlicher Baukultur im Tannheimer Tal. Die Pfarrpfründe Holzgau erhält 10.000 Euro für den Fenstertausch im Widum Holzgau nach Vorgaben des Bundesdenkmalamtes, um die historische Bausubstanz zu sichern.

erhält 10.000 Euro für den Fenstertausch im Widum Holzgau nach Vorgaben des Bundesdenkmalamtes, um die historische Bausubstanz zu sichern. Die Filialkirche zu St. Josef in Bichlbach bekommt 4000 Euro zur Dach- und Fassadensanierung, um den Bestand der Kirche langfristig zu sichern.

bekommt 4000 Euro zur Dach- und Fassadensanierung, um den Bestand der Kirche langfristig zu sichern. Die Pfarrkirche Lechaschau wird mit 5500 Euro bei der Neueindeckung des Kirchturms und der alten Nebenkirche „Hl. Geist“ unterstützt.

wird mit 5500 Euro bei der Neueindeckung des Kirchturms und der alten Nebenkirche „Hl. Geist“ unterstützt. Der Kulturverein VilsArt erhält 10.000 Euro für die Sanierung des Räderhauses in der historischen Hammerschmiede Vils, einem wichtigen Zeugnis der industriellen und handwerklichen Geschichte des Außerferns.