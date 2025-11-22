Inzinger Ringer sagen Rekordmeister den Kampf an: „Sie müssen sich warm anziehen“

Der RSC Inzing bringt am Samstagabend (19.30 Uhr) im Heimfinale der Ringer-Bundesliga gegen Wals die USI-Halle zum Beben. Die Rivalen kämpfen zum fünften Mal in Serie gegeneinander um den Titel. Die Tiroler wähnen sich auf Augenhöhe und hoffen auf ein Ende wie 2022.