„Julie bleibt still“ im CineX Lienz: Filmabend zu 16 Tagen gegen Gewalt an Frauen

Am 27. November 2025 zeigt das Frauenzentrum Osttirol in Kooperation mit dem Kino CineX den belgischen Film „Julie bleibt still“. Die Vorführung im Rahmen der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ thematisiert Machtmissbrauch im Leistungssport und beginnt um 18.15 Uhr.

Lienz – Das Drama unter der Regie von Leonardo Van Dijl erzählt die Geschichte der jungen Tennisspielerin Julie, dargestellt von Tessa Van den Broeck. Als vielversprechendes Nachwuchstalent des belgischen Tennisverbands gerät ihre Welt ins Wanken, als ihr Trainer Jérémy wegen seiner Arbeitsmethoden suspendiert wird.

Der Film beleuchtet die schwierige Situation, in der sich die Protagonistin befindet: Eine Untersuchung wird eingeleitet, und alle Spielerinnen der Tennisschule sollen aussagen. Doch während andere ihre Stimmen erheben, bleibt Julie stumm. Die ZuschauerInnen erleben mit, wie der Druck auf die junge Athletin wächst und sie mit Machtstrukturen und ihrer eigenen Ohnmacht konfrontiert wird.

Die Filmvorführung passt thematisch zur internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“, die jährlich vom 25. November bis zum 10. Dezember stattfindet und auf verschiedene Formen von Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam macht.

Das Frauenzentrum Osttirol lädt mit dieser Veranstaltung ein, sich mit den subtilen Formen von Machtmissbrauch auseinanderzusetzen und im Anschluss an den Film ins Gespräch zu kommen.

Eventinfos: