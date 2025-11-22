Franzose Rassat feiert in Gurgl vor Belgier Marchant seinen ersten Weltcup-Sieg

Hochgurgl - Paco Rassat hat in Hochgurgl beim zweiten Saison-Slalom im alpinen Skiweltcup seinen Premierensieg gefeiert. Der Franzose gewann am Samstag das Rennen mit einem furiosen zweiten Lauf, mit dem er von Rang 14 ganz nach vorne fuhr. Mit seinem ersten Weltcuperfolg übernahm der 27-Jährige auch die Führung in der Slalomwertung. Auf die Plätze zwei und drei kamen der Belgier Armand Marchand und Atle Lie McGrath aus Norwegen. Bester Österreicher wurde Dominik Raschner als Sechster.

Der Tiroler nutzte im Finale des Heimrennens seine gute Startnummer aus und verbesserte sich um satte 19 Plätze. Simon Rueland wurde als zweitbester ÖSV-Läufer Zwölfter. Für die anderen Österreicher lief es hingegen im zweiten Durchgang nicht nach Wunsch: Fabio Gstrein büßte acht Positionen ein und musste sich vor Heimpublikum mit Rang 16 begnügen, Marco Schwarz verlor ebenfalls acht Plätze und wurde 21. Noch schlimmer erwischte es Manuel Feller, der nach einer völlig verpatzten Fahrt von Rang sechs auf 27 durchgereicht wurde. Johannes Strolz sammelte als 24. noch einige Pünktchen ein.

Video | Rassats Triumphfahrt

Der Weltcup-Tross wechselt nun nach Nordamerika in die USA, wo für die Männer kommende Woche in Copper Mountain (Colorado) ein Super-G (Donnerstag) und ein Riesentorlauf (Freitag) auf dem Programm steht. Der nächste Weltcup-Torlauf für Feller und Co. findet in drei Wochen in Val d'Isere statt (14. Dezember). (APA)