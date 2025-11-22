Trotz Budgetsorgen: Öffi-Haltestellen in Kufstein werden modernisiert

Kufstein ist schon heute als eine Stadt mit einem gut ausgebauten Öffi-Netz. Zahlreiche Buslinien verbinden die Stadtteile miteinander und sorgen für eine enge Taktung zwischen wichtigen Zielen wie Bahnhof, Innenstadt, Schulen und Naherholungsgebieten. Jetzt wird Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit zusätzlich verbessert.