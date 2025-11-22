Mehr Komfort und Sicherheit

Trotz Budgetsorgen: Öffi-Haltestellen in Kufstein werden modernisiert

Die Stadt Kufstein verbessert das Angbeot für Öffi-Fahrgäste permanent.
© Otter

Kufstein ist schon heute als eine Stadt mit einem gut ausgebauten Öffi-Netz. Zahlreiche Buslinien verbinden die Stadtteile miteinander und sorgen für eine enge Taktung zwischen wichtigen Zielen wie Bahnhof, Innenstadt, Schulen und Naherholungsgebieten. Jetzt wird Komfort, Sicherheit und Barrierefreiheit zusätzlich verbessert.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051