Operation statt Gurgl-Slalom: Ex-Vize-Weltmeister muss wieder pausieren

So hat sich AJ Ginnis den Start in die Olympia-Saison nicht vorgestellt. Nachdem sich der Grieche im vergangenen Winter nach dem Gurgl-Slalom einer Knie-Operation unterziehen musste, fiel er für den Rest der Saison aus. Vergangene Woche feierte der Slalom-Vize-Weltmeister von 2023 in Levi zwar sein Comeback, schaffte es dort aber nicht in die Entscheidung.

Jetzt setzte es für den 31-Jährigen den nächsten Rückschlag. Wie er in seiner Insta-Story bekanntgab, muss er heute auf einen Start im Ötztal verzichten. „Ich hatte einen kleinen operativen Eingriff am Knöchel. Mein Fokus liegt bereits auf der Reha. Ich möchte so schnell wie möglich mein Comeback feiern“, so Ginnis.

Weitere Infos zu seinem körperlichen Zustand will er noch heute veröffentlichen. (TT.com)