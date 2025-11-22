- Überblick
Kiachl für Daheim
Winterzeit ist Kiachlzeit: Tipps und Tricks vom Profi, um sie selber zu backen
© Axel Springer
Von Hannah Purner
Für die frittierte Speise muss man nicht erst am Christkindlmarkt frieren. Zuckerbäckerin Ingrid Gattringer verrät, wie diese auch zuhause gelingt.
