Nicht nur Schnäppchen am „Black Friday“: So erkennt man, ob man draufzahlt

Rund um den „Black Friday“ am 28. November wartet auch heuer wieder die alljährliche Rabattschlacht im Internet. Wer günstig kaufen will, sollte genau hinschauen – nicht bei allen vermeintlichen Schnäppchen handelt es sich tatsächlich um gute Angebote. Wir zeigen die besten Tools, um den Durchblick zu behalten.