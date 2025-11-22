Festakt und neues Buch

80 Jahre, Tausende zweite Chancen: Großes Jubiläum am Abendgymnasium Innsbruck

Im neuen Buch „Begegnungsraum Schule“, herausgegeben von Horst Schreiber und Irmgard Bibermann (r.), wird die Entwicklung des Abendgymnasiums Innsbruck umfassend nachgezeichnet – sehr zur Freude von Direktorin Nicole Filipiak (M.).
© Michael Domanig
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Mit einem ungewöhnlich berührenden Festakt hat das Abendgymnasium Innsbruck am Donnerstag sein 80-jähriges Bestehen begangen. Was einst als Arbeitermittelschule begann, ist für viele bis heute jener Ort, wo sie Schule erstmals positiv erleben – und neue Perspektiven gewinnen. Ein neues Buch rollt die bewegte Geschichte auf.

Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:

Renate Perktold

Renate Perktold

+4350403 3302

Verena Langegger

Verena Langegger

+4350403 2162

Michael Domanig

Michael Domanig

+4350403 2561