80 Jahre, Tausende zweite Chancen: Großes Jubiläum am Abendgymnasium Innsbruck

Mit einem ungewöhnlich berührenden Festakt hat das Abendgymnasium Innsbruck am Donnerstag sein 80-jähriges Bestehen begangen. Was einst als Arbeitermittelschule begann, ist für viele bis heute jener Ort, wo sie Schule erstmals positiv erleben – und neue Perspektiven gewinnen. Ein neues Buch rollt die bewegte Geschichte auf.