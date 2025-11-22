Festakt und neues Buch
80 Jahre, Tausende zweite Chancen: Großes Jubiläum am Abendgymnasium Innsbruck
Im neuen Buch „Begegnungsraum Schule“, herausgegeben von Horst Schreiber und Irmgard Bibermann (r.), wird die Entwicklung des Abendgymnasiums Innsbruck umfassend nachgezeichnet – sehr zur Freude von Direktorin Nicole Filipiak (M.).
© Michael Domanig
Mit einem ungewöhnlich berührenden Festakt hat das Abendgymnasium Innsbruck am Donnerstag sein 80-jähriges Bestehen begangen. Was einst als Arbeitermittelschule begann, ist für viele bis heute jener Ort, wo sie Schule erstmals positiv erleben – und neue Perspektiven gewinnen. Ein neues Buch rollt die bewegte Geschichte auf.