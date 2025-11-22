ÖSV-Adler überragend! Tschofenig führt in Lillehammer Dreifachsieg an
Lillehammer – Österreichs Skispringer haben zum Auftakt der Olympia-Saison einen Dreifachsieg gelandet. Mit Daniel Tschofenig vor Jan Hörl und Stefan Kraft belegten die ÖSV-Adler in der Reihenfolge der Weltcup-Gesamtwertung des Vorwinters alle drei Stockerlplätze beim ersten Einzelbewerb in Lillehammer. Lisa Eder machte als Dritte den idealen Start der Österreicher in Norwegen perfekt.
Eder springt auf das Podest
Lisa Eder ist beim Weltcup-Auftakt der Skispringerinnen im ersten Einzelbewerb von Lillehammer auf dem Podest gelandet. Die Salzburgerin zeigte am Samstag im norwegischen Wintersport Sprünge über 121 und 125,5 Metern und wurde mit 255,4 Punkten Dritte. Sie musste sich damit nur der Japanerin Nozomi Maruyama, die überlegen mit 285,5 Zählern ihren ersten Weltcupsieg feierte, und der Kanadierin Abigail Strate (259,7) geschlagen geben. Julia Mühlbacher landete auf Rang 18.
Eder sprang in der Entscheidung trotz kräftig auffrischendem Wind mit dem drittweitesten Satz der Konkurrenz noch von Platz fünf aufs Stockerl, ihrem sechsten Karriere-Podestplatz im Weltcup. Mühlbacher (105/122 m) verbesserte sich gar noch um zehn Plätze. Ungefährdet blieb allerdings ganz vorne Maruyama, die die Konkurrenz mit 133,5 bzw. 130,5 m düpierte und damit erstmals ganz oben stand. Am Sonntag (12.00) findet in Lillehammer noch ein zweiter Einzelbewerb statt. (APA)