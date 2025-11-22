„Welcome to the world“: Boris Becker ist wieder Vater geworden

Der frühere deutsche Tennisprofi Boris Becker (58) ist zum fünften Mal Vater geworden. Das bestätigte Anwalt Christian-Oliver Moser am Samstag auf dpa-Anfrage im Namen seiner Mandanten Lilian Monteiro und Boris Becker. „Zoë Vittoria Becker ist gestern in Mailand gesund zur Welt gekommen.“ Zuvor war im Instagram-Account von Becker ein Beitrag mit den Worten „Welcome to the world...“ und dem Namen des Kindes erschienen.