Bizarrer Einsatz bei Minusgraden
Feuerwehr Sölden befreite betrunkenen Urlauber aus extrem enger Spalte
Zunächst versuchte es die Feuerwehr vom Dach aus, doch schließlich musste sich ein Helfer durch die Klusse zwängen, um zum Verunglückten zu gelangen.
© zoom.tirol
Ein junger Deutscher kam bei einer verrückten „Rauschaktion“ mit einer Unterkühlung davon. Die Feuerwehr Sölden konnte ihn mit größter Mühe aus einer engen Spalte im Ortsgebiet befreien. Kommandant Philipp Fender schilderte der TT die nächtliche Bergungsaktion.