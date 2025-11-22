Einstimmig entschieden: Franz Xaver Gruber bleibt TKB-Präsident

Hopfgarten – Alle vier Jahre treffen sich die Landesdelegierten des Tiroler Kameradschaftsbundes (TKB) zur Jahreshauptversammlung. Am Samstag waren es 205 Delegierte und insgesamt 280 Mitwirkende und Gäste, die in Hopfgarten zusammenkamen. Der TKB zählt derzeit 8000 Mitglieder in 70 Vereinen.

Nach dem landesüblichen Empfang und einer Heiligen Messe ging Präsident Franz Xaver Gruber in seinem Bericht und Ausblick auf die Kernthemen des TKB – dazu gehört die Arbeit für die militärische Sicherheit und geistige Landesverteidigung als Partner des Bundesheeres – ein. Sowohl die Wahl des Präsidiums als auch eine Statutenänderung im Organisationsbereich erfolgten einstimmig. Im Anschluss wurde bis in den Nachmittag hinein gefeiert. (TT)