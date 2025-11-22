Versammlung in Hopfgarten
Einstimmig entschieden: Franz Xaver Gruber bleibt TKB-Präsident
Das im Amt einstimmig bestätigte Präsidium des Tiroler Kameradschaftsbundes: v.l.n.r.: Ehrenpräsident Hermann Hotter, Vizepräsidenten Gerhard Schreder, Bezirksobmann Kitzbühel Hans-Peter Koidl, Landesfinanzreferentin Maria Luise Reichholf, Präsident Franz Xaver Gruber, die Vizepräsidenten Roman Burgstaller und Siegmund Enzinger und der scheidende Schriftführer Walter Hohenauer, dem Julia Mussner nachfolgt.
© Die Fotografen
Hopfgarten – Alle vier Jahre treffen sich die Landesdelegierten des Tiroler Kameradschaftsbundes (TKB) zur Jahreshauptversammlung. Am Samstag waren es 205 Delegierte und insgesamt 280 Mitwirkende und Gäste, die in Hopfgarten zusammenkamen. Der TKB zählt derzeit 8000 Mitglieder in 70 Vereinen.
Nach dem landesüblichen Empfang und einer Heiligen Messe ging Präsident Franz Xaver Gruber in seinem Bericht und Ausblick auf die Kernthemen des TKB – dazu gehört die Arbeit für die militärische Sicherheit und geistige Landesverteidigung als Partner des Bundesheeres – ein. Sowohl die Wahl des Präsidiums als auch eine Statutenänderung im Organisationsbereich erfolgten einstimmig. Im Anschluss wurde bis in den Nachmittag hinein gefeiert. (TT)