Kein Happy End am Schicksalsberg: ÖSV-Star muss weiter auf Weltcup-Rückkehr warten

Vor fast genau drei Jahren kam Max Franz beim Abfahrtstraining in Copper Mountain (USA) zu Sturz und verletzte sich schwer. Der Kärntner erlitt dabei eine offene Unterschenkelfraktur am linken Bein, eine komplizierte Unterschenkelfraktur am rechten Bein sowie eine Schnittwunde am rechten Arm.

Drei Jahre kämpfte der ÖSV-Star um sein Comeback. Der inzwischen 36-Jährige wollte es diese Saison zurück in den Weltcup schaffen. Doch die Rückkehr muss vorerst verschoben werden. In der internen ÖSV-Quali für die ersten Speed-Rennen, die ausgerechnet auf seinem Schicksalsberg in Cooper Mountain stattfand, verpasste Franz das Weltcup-Ticket.

„Meine USA-Reise ist leider schon wieder vorbei. Es war eine Woche voller Emotionen! Dieselbe Strecke runterzufahren, auf der ich so schwer gestürzt bin, war nicht einfach. Leider hat es für einen Startplatz noch nicht gereicht“, schrieb der Routinier auf Instagram.