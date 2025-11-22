Warum der Canale Grande und andere Gewässer in Italien giftgrün leuchteten

Klima-Aktivisten färbten am Samstag den Canale Grande in Venedig und zehn weitere italienische Gewässer.

Venedig – Aktivisten der Klimabewegung Extinction Rebellion haben am Samstag die Gewässer des Canal Grande in Venedig sowie Flüsse und Brunnen in zehn weiteren italienischen Städten grün gefärbt. In Venedig nahm auch die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg an der Aktion teil. Die Sicherheitskräfte griffen ein, identifizierten mehrere Teilnehmer und beschlagnahmten Musikinstrumente sowie ein ausgerolltes Banner.

© Extinction Rebellion

Die Aktivisten wollten nach eigenen Angaben auf "ökologische Verbrechen" der italienischen Regierung aufmerksam machen und Orte markieren, an denen Umweltzerstörung bereits sichtbar sei, berichteten italienische Medien. Gefärbt wurden zudem das Meer vor Triest und das historische Hafenbecken La Cala in Palermo.

© Extinction Rebellion