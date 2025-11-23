Weihnachtspostamt Christkindl tritt heuer kürzer

Das Weihnachtspostamt Christkindl in Steyr öffnet am 28. November seine Türen. Wer seine Post über Christkindl verschicken will, muss aber etwas schneller sein als in den Vorjahren: Aufgrund des traditionell geringeren Besucheraufkommens im Jänner wird heuer nicht bis zum Dreikönigstag, sondern nur bis Silvester gestempelt und dann noch einmal am 6. Jänner.

Wie in den vergangenen Jahren wird das Sonderpostamt auch heuer wieder auf der Terrasse des Hotel-Restaurants Christkindl aufgebaut. Seit 1950 werden in dem Wallfahrtsort in Steyr weihnachtliche Briefe und Karten aus aller Welt mit einem Sonderstempel versehen und weitergeschickt. An die 1,5 Millionen Briefsendungen sind jedes Jahr zu bearbeiten, dazu kommen tausende Kinderbriefe mit Wünschen an das Christkind - Antwort inklusive. Philatelisten dürfen sich auf vier neue Sondermarken freuen, darunter auch eine anlässlich der Einweihung der Wallfahrtskirche Christkindl vor 300 Jahren.