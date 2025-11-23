Sechsjähriges Mädchen in Innsbrucker Hallenbad reglos aus Wasser gezogen und reanimiert
Zu einem dramatischen Badeunfall kam es am Samstag in einem Hallenbad in Innsbruck. Ein Badegast vor Ort fand ein sechsjähriges Mädchen regungslos im Wasser. Dank schnell eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen konnte wohl Schlimmeres verhindert werden.
Innsbruck – Ein sechsjähriges Mädchen musste nach einem Badeunfall am Samstagabend im Hallenbad im O-Dorf in die Innsbrucker Klinik gebracht werden. Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 20.15 Uhr zu dem Badeunfall. Ein aufmerksamer Badegast entdeckte das Kind regungslos am Beckenboden.
Sofort wurden Reanimationsmaßnahmen eingeleitet, wobei laut Beamten auch ein Defibrillator zum Einsatz kam. Die schnelle Reaktion der Ersthelfer zeigte glücklicherweise Wirkung. Beim Eintreffen des verständigten Notarztes sowie der Sanitäter konnte das Mädchen bereits wieder selbstständig atmen. Sie wurde anschließend in die Klinik Innsbruck gebracht. Der genaue Unfallhergang steht derzeit noch nicht fest (TT.com)