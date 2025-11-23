Kammer im Krisenmodus
WK-Präsidentin unter Druck: Thalers Zukunft hängt an Reformen
Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler steht im Eck. Sie benötigt in den nächsten Wochen einen Befreiungsschlag und muss Glaubwürdigkeit zurückgewinnen.
© (c) 2025 Rita Falk \/ Tiroler Tageszeitung
Tiroler Spitzenfunktionäre von Kammer und ÖVP-Wirtschaftsbund berieten bei Krisengipfel Konsequenzen. Wirtschaftskammerpräsidentin Barbara Thaler muss liefern, sie steht gehörig unter Druck. In der Kammer, im Wirtschaftsbund und in der ÖVP.