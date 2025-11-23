Verstappen-Triumph in Las Vegas, Norris holte Genehmigung für Überholmanöver ein

Der nächste Schritt Richtung Weltmeisterschaft ist für McLaren-Pilot Lando Norris getan. Max Verstappen hielt seine theoretische Chance zumindest am Leben.

Las Vegas – McLaren-Pilot Lando Norris baute seine WM-Führung beim Flutlicht-Spektakel der Formel 1 in Las Vegas mit einem zweiten Platz aus. Beim souveränen Sieg von Red-Bull-Star Max Verstappen am Samstag (Ortszeit) in der Wüste Nevadas vergrößerte sich der Vorsprung des WM-Spitzenreiters auf Teamkollegen Piastri, der Vierter wurde, zwei Rennwochenenden vor Saisonende auf komfortable 30 Punkte. Verstappen hielt seine minimalen Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft am Leben.

Mercedes-Fahrer George Russell komplettierte das Podium auf dem legendären Strip als Dritter. Während Norris die Glücksspielmetropole mit einem größeren Polster auf seinen ersten Verfolger verlässt und der Erfüllung seines Traumes immer näher kommt, verkleinerte Titelverteidiger Verstappen seinen Rückstand mit seinem 69. Grand-Prix-Sieg auf 42 Zähler. Allerdings gibt es im Idealfall nur noch 58 Punkte zu ergattern. Weiter geht es mit einem Sprint-Wochenende in Katar, wo Norris seinen ersten WM-Titel fixieren könnte. Das Saisonfinish findet in zwei Wochen in Abu Dhabi statt.

„Ich habe Max den Sieg überlassen“, sagte Norris mit einem Augenzwinkern nach einer Taxifahrt von Schauspieler Terry Crews in einem Lego-Cadillac zum Bellagio-Hotel. „Es hat gut funktioniert. Wir konnten ein bisschen mehr pushen, das Auto hat wirklich gut funktioniert“, analysierte Verstappen. „Jede Runde hat sich gut angefühlt.“

Aufregung nach Start

In Las Vegas war es am Renntag anders als im Qualifying tags zuvor, als sich Norris im Regen vor Verstappen die Pole Position gesichert hatte, trocken. Beim Start deckte Norris auf dem kurzen Weg zur ersten Kurve die Innenseite ab, verbremste sich aber. Nicht nur Verstappen, sondern auch Russell gingen am WM-Leader vorbei. Positiv für den Briten war aber, dass Piastri von Racing-Bulls-Pilot Liam Lawson abgedrängt worden war, eine Position verlor und deshalb nur als Sechster die weiteren Runden in Angriff nahm.

In der zweiten Runde sorgten mehrere Streckenposten für eine Schrecksekunde, als sie ohne Einsatz eines (virtuellen) Safety Cars in die Auslaufzone eilten, um abgefahrene Carbonteile aufzusammeln. In der 12. von 50 Runden auf dem Las Vegas Strip Circuit erlebte Piastri einen weiteren Rückschlag, weil der Australier den Ferrari von Charles Leclerc passieren lassen musste. Kurz darauf meldete Russell wie schon im Qualifying Probleme mit der Lenkung, der Vorjahressieger konnte aber das Verstappen-Tempo halten.

Norris erhielt Genehmigung für Überholmanöver

Nach der ersten und einzigen Boxenstoppserie änderte sich an der Spitze nichts, Piastri kämpfte sich unterdessen auf den fünften Platz nach vorne. Norris verkleinerte den Rückstand auf Russell und fragte in der Box nach, ob er den „Silberpfeil“ überholen soll. Der Engländer erhielt die Freigabe und ging in der 34. Runde an Russell vorbei. Den Rückstand auf Verstappen verkleinerte der McLaren-Pilot in einer wenig spektakulären Schlussphase aber nicht mehr. Stattdessen ging es Norris deutlich langsamer an, Verstappen zog auf mehr als 20 Sekunden davon.