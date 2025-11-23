Verstappen-Triumph in Las Vegas, Norris schleppte sich ins Ziel

McLaren-Pilot Lando Norris baute seine WM-Führung beim Flutlicht-Spektakel der Formel 1 in Las Vegas mit einem zweiten Platz aus. Beim souveränen Sieg von Red-Bull-Star Max Verstappen am Samstag in der Wüste Nevadas vergrößerte sich der Vorsprung des WM-Spitzenreiters auf Teamkollege Piastri, der Vierter wurde, zwei Rennwochenenden vor Saisonende auf komfortable 30 Punkte. Verstappen hielt seine minimalen Chancen auf den Gewinn der Weltmeisterschaft am Leben.

Mercedes-Fahrer George Russell komplettierte das Podium auf dem legendären Strip als Dritter. Während Norris die Glücksspielmetropole mit einem größeren Polster auf seinen ersten Verfolger verlässt und der Erfüllung seines Traumes immer näher kommt, verkleinerte Titelverteidiger Verstappen seinen Rückstand mit seinem 69. Grand-Prix-Sieg auf 42 Zähler. Allerdings gibt es im Idealfall nur noch 58 Punkte zu ergattern.