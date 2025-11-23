Rettungseinsatz am Bärenkopf: Zwei Alpinisten bei Minusgraden aus Bergnot gerettet

Am Samstag gerieten zwei deutsche Wanderer am Bärenkopf in eine alpine Notlage, als sie bei Schnee und steilem Gelände nicht mehr weiterkamen. Ein Rettungshubschrauber und die Bergrettung Maurach rückten aus, um die leicht unterkühlten, aber unverletzten Wanderer zu bergen.

Pertisau – Am Samstagmittag, gegen 11 Uhr, begaben sich ein 23-jähriger Mann und eine 23-jährige Frau aus dem Landkreis Aschaffenburg in Deutschland zur Talstation der Karwendelbahn in Pertisau. Von dort aus wanderten sie gemeinsam mit Bekannten über den rot markierten Weg zur Bärenbadalm. Während ihre Freunde dort die Tour beendeten, setzte das Duo ihre Wanderung in Richtung Bärenkopf fort, um auf einen Aussichtspunkt in rund 2000 Metern Höhe zu gelangen.

Notruf abgesetzt

Die Schneelage vor Ort von bis zu 30 cm und die schwierige Wegfindung verlangsamten ihr Vorankommen laut Polizei jedoch erheblich. Bei der Querung eines steilen Hanges bekamen die beiden Wanderer Angst und trauten sich nicht mehr weiter. Daraufhin setzten sie einen Notruf ab. Die Rettungsleitstelle entsandte einen nachtflugtauglichen Rettungshubschrauber sowie die Bergrettung Maurach.