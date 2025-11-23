Ausscheiden mit Stil

Spektakulärer Abgang im Video: Er sorgte für die Aktion des Tages in Gurgl

Der Franzose Antoine Azzolin sorgte am Samstag beim Slalom in Gurgl abseits der Podestplätze für die Aktion des Tages. Bei seinem unfreiwilligen Abgang legte der 22-Jährige einen blitzsauberen 360 hin, also eine komplette Körperdrehung. Das Video ging viral, im Netz wurde Azzolin für sein „cooles“ Aus gefeiert.

Video | Spektakulärer Abgang

Jetzt muss es nur noch sportlich rund laufen. Denn im Weltcup wartet der französische Hoffnungsträger weiter auf seine ersten Punke. Bei neun Antreten im Slalom kam er erst einmal in den zweiten Durchgang – und schied auch dort aus. (TT.com)

Mehr zum Thema:

undefined

Tiroler Raschner rettet ÖSV-Ehre

Franzose Rassat feiert in Gurgl vor Belgier Marchant seinen ersten Weltcup-Sieg

undefined

Nächster Rückschlag

Operation statt Gurgl-Slalom: Ex-Vize-Weltmeister muss wieder pausieren