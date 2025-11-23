Spektakulärer Abgang im Video: Er sorgte für die Aktion des Tages in Gurgl

Der Franzose Antoine Azzolin sorgte am Samstag beim Slalom in Gurgl abseits der Podestplätze für die Aktion des Tages. Bei seinem unfreiwilligen Abgang legte der 22-Jährige einen blitzsauberen 360 hin, also eine komplette Körperdrehung. Das Video ging viral, im Netz wurde Azzolin für sein „cooles“ Aus gefeiert.

Jetzt muss es nur noch sportlich rund laufen. Denn im Weltcup wartet der französische Hoffnungsträger weiter auf seine ersten Punke. Bei neun Antreten im Slalom kam er erst einmal in den zweiten Durchgang – und schied auch dort aus. (TT.com)