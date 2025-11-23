Ist die freie Welt gefährdet? Mediengipfel in Seefeld zur Zukunft Europas

Kann sich Europa neu erfinden, seine Widerstandsfähigkeit stärken und seine Werte verteidigen? Fragen, die beim Mediengipfel – erstmals in Tirol – Thema sind.

Mit allerhand Neuem wird der Europäische Mediengipfel des „Verbands der Auslandspresse“ von 4. bis 6. Dezember in seinem 17. Bestandsjahr aufwarten. Denn das Dialogforum hat Lech am Arlberg den Rücken gekehrt und in Seefeld eine neue Heimat gefunden. Erstmals sind auch Veranstaltungsort und Unterkunft in einem Haus, dem Interalpen-Hotel Tyrol, vereint. Das soll den Gedankenaustausch der TeilnehmerInnen auch abseits der öffentlichen Diskussionsrunden erleichtern.

Internationale Gäste

Dass der Mediengipfel nach Tirol übersiedelt ist, freut Landeshauptmann Anton Mattle. „Als Region im Herzen Europas wollen wir einen qualitativ hochwertigen Austausch über Grenzen hinweg fördern, aber auch zeigen, dass Tirol wertvolle Beiträge zur Zukunftsfähigkeit liefert“, betonte er bei der Präsentation des diesjährigen Programms kürzlich in Wien.

Unverändert ist hingegen die hohe Expertise und die Internationalität des Teilnahmefelds, sagt Organisationschef Stefan Kröll von ProMedia. 70 ExpertInnen und EntscheidungsträgerInnen aus Medien, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur werden demnach die Position Europas in der Welt beleuchten und Ausblicke zu geben versuchen. „Europa erlebt eine Phase tiefgreifender Ungewissheit, das Wertesystem liberaler Demokratien gerät zunehmend unter Druck“, sagte Meret Baumann, Präsidentin des Verbands der Auslandspresse in Wien. Droht Europa zwischen Russland, China und dem einstigen Verbündeten USA zerrieben zu werden? Dazu sprechen unter anderem US-Medienexperte Jeff Jarvis, Marina Litvinenko, die Ehefrau des ermordeten Putin-Kritikers Alexander Litvinenko, Guardian-Journalist Luke Harding, Julia Friedlander von der Atlantik-Brücke Berlin, China-Experte Frank Sieren, Sandoz-Kommunikations-Chefin Rebecca Guntern, EU-Kommissar Magnus Brunner sowie die Wirtschaftsexperten Gabriel Felbermayr (WIFO) und Martin Kocher (OeNB).

Medien und Demokratie

Schwerpunkt wird auch die Transformation der Medienwelt und deren Auswirkungen auf das liberale Demokratieverständnis sein. Das System der klassischen Medien wird von der Welt der Plattformen massiv unter Druck gesetzt. Die KI ermöglicht neue Geschäftsmodelle der Informationsvermittlung. Der geschäftsführende Vorstand der Austria Presse Agentur, Clemens Pig, wird dazu seine Überlegungen zur Diskussion stellen.

Überirdisch und philosophisch wird es am Samstag zum Abschluss. ESA-Chef Josef Aschbacher beleuchtet den Wettlauf im All und eine literarische Europareise bieten Autor Michael Köhlmeier und Philosoph Konrad Paul Liessmann. (TT)