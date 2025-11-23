Wohnanlage nach Gasaustritt in Schwaz kurzzeitig evakuiert

Schwaz – Samstagabend gegen 20 Uhr alarmierte die Bewohnerin eines Mehrparteienhauses in Schwaz telefonisch die Leitstelle Tirol. Der Grund: sie hat im Gebäude Gasgeruch wahrgenommen. Die alarmierte Feuerwehr der Stadt Schwaz reagierte umgehend und evakuierte das Haus.

Der verständigte Notdienst stellte fest, dass ein Defekt an der Gastherme des Hauses den Gasaustritt verursacht hatte. Die Bewohner wurden vorübergehend in nahegelegenen Räumlichkeiten untergebracht, bis die Gefahr gebannt war. Um 21 Uhr schließlich konnten sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Glücklicherweise wurde durch den Gasaustritt niemand verletzt. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schwaz und Jenbach, das Rote Kreuz sowie mehrere Polizeistreifen (TT.com)