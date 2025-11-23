Elektroschrott türmt sich auf: Milliarden schlummern in Schubladen und Kellern

20 Kilo Elektroschrott produziert jeder Mensch in Europa jährlich. Die Berge an ausgedienten Handys, Laptops, Kabeln und Haushaltsgeräten türmen sich immer weiter auf. Für das Klima ist das ein riesiges Problem. Zugleich stecken teure und knappe Rohstoffe in den Altgeräten, die dringend gebraucht werden. Was können Konsumenten tun?