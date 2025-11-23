Formel-1-Hammer in Las Vegas: McLaren disqualifiziert, Jackpot für Verstappen

Las Vegas – WM-Spitzenreiter Lando Norris und sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri sind beim Flutlicht-Spektakel der Formel 1 in Las Vegas nachträglich disqualifiziert worden. An beiden Boliden waren die Bodenplatten dünner als die erforderlichen neun Millimeter, wie der Weltverband FIA mitteilte. Der souveräne Sieger Max Verstappen war am Sonntag in der Wüste Nevadas im Red Bull der große Profiteur, weil Norris seinen zweiten Platz und damit 18 Punkte im WM-Rennen verlor.

Das Podium komplettierten die beiden Mercedes-Piloten George Russell und Kimi Antonelli, der wegen der Disqualifikation des viertplatzierten Piastri sogar um zwei Positionen vorrückte. Zwei Rennwochenenden vor Saisonende führt Norris statt 30 Punkten nur mehr 24 Zähler vor Piastri und Verstappen, die nun gleichauf liegen. Verstappen staubte mit seinem 69. Grand-Prix-Sieg und dem Unterboden-Fiasko seiner beiden WM-Rivalen den Hauptgewinn in der Glücksspielmetropole ab, der Niederländer darf jetzt wieder vom fünften WM-Titel in Serie träumen.

„Es ist frustrierend, so viele Punkte zu verlieren“, wurde Norris in einem McLaren-Statement lange nach Mitternacht zitiert. „Als Team versuchen wir immer, die bestmögliche Leistung herauszuholen. Das haben wir heute eindeutig nicht geschafft.“ Auch Piastri war enttäuscht, das Wochenende punktlos beendet zu haben. „Angesichts der geringen Leistungsunterschiede suchen wir immer nach Möglichkeiten, unsere Performance zu verbessern. Das haben wir dieses Mal nicht richtig hinbekommen“, ergänzte der Australier.