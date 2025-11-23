Plansee-Konzertreihe: Im Bann von Märchenmelodien und tanzbaren Tönen

Seit über 50 Jahren prägen die Plansee-Konzerte den kulturellen Kalender im Außerfern. Jetzt schreibt die regionale Konzerttradition ihr nächstes Kapitel: Die bevorstehende Saison verspricht neu interpretierte Kindheitsmelodien zur Weihnachtszeit, mitreißende Tangorhythmen sowie musikalische Familienverbünde.

Breitenwang, Reutte – Zum heimeligen Auftakt zwei Tage vor Heiligabend lädt am 22. Dezember um 20 Uhr der international gefeierte Pianist Martin Stadtfeld zu „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ in den Konzertsaal. Mit vertrauten Festtagsmelodien wie Es wird scho glei dumpa, Alle Jahre wieder, White Christmas oder Let it snow entfaltet er eine Klanglandschaft zwischen Nostalgie und Neuinterpretation. Wie schön leuchtet der Morgenstern wird zu Morning Star, Mozarts Morgen kommt der Weihnachtsmann erhält fantasievolle Variationen – ein musikalisches Geschenk aus dem Hause Stadtfeld.

Festlich startet das neue Jahr am 2. Januar um 20 Uhr mit dem beliebten Neujahrskonzert des Tiroler Symphonieorchesters Innsbruck unter dem Motto „Märchenhaft ins neue Jahr“. Der Blumenwalzer aus Tschaikowskys Nussknacker erfüllt den Konzertsaal mit glanzvoller Ballatmosphäre, Rossinis Ouvertüre zu La Cenerentola beschwört Aschenputtel klangvoll herauf. Der neue Chefdirigent Ainārs Rubiķis bringt zudem schwungvolle Klänge des „Walzerkönigs“ Johann Strauß Sohn und des „letzten Operettenkönigs“ Franz Lehár mit. Dieser Abend ist der perfekte Auftakt für ein Jahr voller Esprit und Eleganz.

Im Walter-Schwarzkopf-Saal gastieren am 26. März um 20 Uhr zwei Ausnahmekünstler: Kai Schumacher (am Klavier) und Benedikt Kloeckner (am Violoncello) präsentieren sich ihrem klanghungrigen Publikum im Frühling als „Zwei Brüder im Klangkosmos“. Im Zentrum ihres Programms steht ein Werk voller mystischer Kraft: Arvo Pärts (ein berühmter estnischer Komponist mit österreichischem Pass) ikonisches Fratres. Darüber hinaus entführen die beiden Musiker und „Brüder im Geiste“ mit Kompositionen von Philip Glass, Christopher Cerrone sowie Valentin Silvestrov in schillernd-sphärische Klangwelten.

„Tango, wie er tanzt und lebt“ erleben Konzertbesucherinnen und -besucher am 23. September um 20 Uhr in Reutte. Hyperion Ensemble und Tango sind beinahe Synonyme. Denn kein Tango-Festival in Europa kann auf diese Künstlergruppe verzichten, die mit ihrem umfassenden Repertoire von traditionellem bis zeitgenössischem Tango begeistert – auch mit vielen feurigen, dramatischen Werken Astor Piazzollas. Und wenn dann die beiden Tanzpaare auf der Bühne ihre ästhetische Kunst aufs Parkett bringen, verwandelt sich der historische Walter-Schwarzkopf-Saal endgültig in eine pulsierende Tangobar.