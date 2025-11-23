In Innenhof gelockt und ausgeraubt: Polizei sucht Zeugen zu Innsbrucker Raubüberfall

Innsbruck – Freitagabend wurde ein 50-Jähriger in Innsbruck Opfer eines Raubüberfalls. Der Mann wurde gegen 20.30 Uhr in der Kärntnerstraße 36 in den dortigen Innenhof gelockt. Dort warteten zwei Unbekannte auf den nichts ahnenden Mann.

Die Täter, welche laut Aussage schwarz gekleidet waren, forderten den 50-Jährigen auf, ihnen seine Geldtasche und das Smartphone zu geben. Der Mann verweigerte dies allerdings und wollte flüchten. Es kam zum Streit und einer Rauferei. Eine Passantin sah dies und drohte, die Polizei zu rufen. Die Täter ergriffen daraufhin mit dem Smartphone des Opfers die Flucht. (TT.com)