Was KI kann – und was nicht
Arbeitswelt im Umbruch: Ihren Job könnte bald ein Roboter machen
In der Industrie werden in den kommenden 20 Jahren aufgrund des Einzugs der Roboter viele Jobs verloren gehen, sagen Experten.
© iStockphoto
Amazon kündigt 14.000 Stellen und begründet das mit dem Fortschritt der Künstlichen Intelligenz, gleichzeitig holen Unternehmen weltweit gekündigte Mitarbeiter zurück, weil sie das Können der KI überschätzt hatten. Und dann ist da noch die Sache mit den Robotern. Was die KI kann – und was nicht.