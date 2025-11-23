Rekordverdächtige minus 20 Grad in Tirol: So wird das Wetter nach dem Wintereinbruch

Der November zeigt sich in Tirol nach dem Wintereinbruch von seiner frostigen Seite, mit rekordverdächtigen Minusgraden. Die Prognose der kommenden Woche zeigt, dass man den dicken Wintermantel vorerst nicht zurück in den Schrank packen sollte.

Innsbruck – Wer am Donnerstag aus dem Fenster blickte, hat es schnell bemerkt. Der Winter hat in weiten Teilen Tirols angeklopft. Nicht nur die höheren Lagen, auch in den Tälern waren Bäume zumindest leicht angezuckert. Der Winter- und Kälteeinbruch zog zahlreiche TirolerInnen nach draußen, um die ersten Schneebilder der Saison zu schießen.