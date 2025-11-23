Lienzer Eishockeyclub begeistert mit selbst gemachtem Stickeralbum

16 Seiten, 157 Fotos und die Clubfarben Schwarz und Grün machen das neue Sammelalbum der Eichholz Turtles zum Kultobjekt. Die Stickerpäckchen waren schon dreimal ausverkauft, Clubvorstand und Kinder strahlen.

Lienz – „Wenn die Kinder bei mir neue Sticker kaufen, machen sie das Päckchen gleich auf und schauen nach, ob ein Foto von ihnen selbst drinnen ist. Wenn ja, ist der Jubel groß.“ Björn Groenewegen lächelt beim Gedanken an die jungen Eishockey-Talente. Sein Café „Bittersüß“ in Lienz-Eichholz ist eine von drei Verkaufsstellen für die kleinen Bildchen, die ins Sammelalbum der Eichholz Turtles eingeklebt werden.

157 verschiedene Fotos sind für ein vollständig beklebtes Album nötig. Das Sammeln funktioniert wie bei den bekannten Panini-Alben: Man kauft Päckchen zu je fünf Bildern, weiß aber nicht, was im jeweiligen Päckchen drinnen ist. Beim Aufmachen wird es spannend. Bilder, die noch nicht im Album sind, werden eingeklebt, die doppelt vorhandenen zum Tauschen aufbewahrt.

Das Turtles-Stickeralbum

Die Eichholz Turtles haben rund 100 Mitglieder, sagt Obmann Charly Kashofer. „Es gibt eine Kampfmannschaft, einen Vorstand, Fans und viele Helfer, vom Eismeister bis zur Verpflegung. Und natürlich die Buben und Mädchen, das geht von der U8 bis zur U16.“ Jeder und jede Einzelne ist im Album verewigt. Social-Media-Beauftrage Lena Stocker-Kashofer machte die Fotos und gestaltete das Album. Gedruckt wurden die Exemplare von einer Schweizer Firma.

Geld will der Verein damit nicht verdienen. „Das Album soll eine Freude für Kinder und Erwachsene sein“, sagt Kashofer. „Wir machen das nicht für unsere Kasse. Ein Album kostet uns im Einkauf 4, 80 Euro, wir geben es um 5 Euro ab. Bei den Stickerpäckchen sind es 80 Cent zu 1 Euro.“ Diese Rechnung geht jedenfalls auf, denn die Begeisterung in Lienz-Eichholz ist riesig. „In den ersten zwei Tagen waren 600 Stickerpäckchen verkauft“, erzählt Cafétier Groenewegen.

© Oblasser

Dreimal mussten die Turtles schon nachbestellen. Aktuell liegt die Marke bei 130 verkauften Alben und 2100 Fotopäckchen. Die Euphorie bei Kindern, Eltern, Freunden und Fans wirkt verbindend, ebenso wie der gemeinsame Sport. Kinder ab vier Jahren dürfen beim Lienzer Eishockeyclub mitmachen, trainiert wird zweimal die Woche.

Junior Turtles beim Training. © Kashofer