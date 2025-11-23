Sechs Tumore im Kopf: Eine junge Tirolerin kämpft sich zurück in ihr Leben

Völlig überraschend werden bei einer 32-jährigen Volderin mehrere Meningeome im Kopf entdeckt. Sie muss sofort operiert werden, weil zwei von ihnen äußerst ungünstig liegen. Neben den gesundheitlichen Sorgen kommen auch finanzielle hinzu, denn die Tirolerin hat sich erst vor einem Jahr selbstständig gemacht.